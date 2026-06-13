Пламен Абровски открива БАТА АГРО 2026 в Стара Загора
Форумът събира земеделски производители, бизнес, експерти и компании за техника и технологии
Следете всички новини, анализи и коментари за БАТА АГРО. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Форумът събира земеделски производители, бизнес, експерти и компании за техника и технологии
ОББ приема сектора на земеделието като един от изключително важните за икономиката на страната и в областта на устойчивото развитие