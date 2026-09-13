Сеч на шефове в горските стопанства на Югозападна България
Новото ръководство обявява кадрова реорганизация на фона на тежко финансово състояние и задължения за над 15,8 млн. евро
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Новото ръководство обявява кадрова реорганизация на фона на тежко финансово състояние и задължения за над 15,8 млн. евро
Заповедите са подписани от ръководството на предприятието, намеци за удари срещу източването на сектора
Благоевград. Фирмите закупиха близо 350 хил. кубически метра на първата тръжна сесия в Югозападно държавно предприятие. Това е 90% от предложения лесо...
Благоевград. Д-р инж. Светозар Михайлов е новият стар директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград. Той бе класиран на първо място в про...
Благоевград. Инженер Рангел Дойчинов е новият член на Управителния съвет на Югозападно държавно предприятие. Заповедта за назначаването му е на минис...
Благоевград. Меморандум за сътрудничество в областта на подобряване и възстановяване на горски територии в района на село Челопеч подписаха Югозападно...
Благоевград. Югозападно държавно предприятие – Благоевград е първото от 6-те в страната, което предприема действия за разработване, внедряване и поддъ...