Абсурд в земеделието - родното мляко няма пазар, а вносът расте

„Българските млекопроизводители са в абсурдна ситуация - не могат да реализират продукцията си, докато в страната влиза сурово мляко отвън“, предупреди бившият земеделски министър Венцислав Върбанов по време на 20-я Великденски форум на кампанията „Да! на Българската храна“. Темата е "Предизвикателства и възможности пред агросектора. Гарантиране на продоволствената сигурност на България".

По думите му ферми, „в които са инвестирани милиони“, изпитват сериозни затруднения и са поставени под натиск.

Върбанов подчерта, че ситуацията е „много тревожна“ и изисква незабавни действия от страна на институциите. Той посочи, че България като член на Европейския съюз няма механизъм директно да спре вноса, но настоя за засилен контрол. „Да се направят проверки на вносителите и ако има проблем с качеството - да се наложат ограничения“, призова той.

Според него сегашната ситуация създава сериозен дисбаланс на пазара, при който родните производители губят позиции за сметка на вноса. Той предупреди, че без мерки това може да доведе до още по-дълбока криза в сектора.

Върбанов постави въпроса директно към земеделския министър, като подчерта, че „положението на животновъдите е тежко“ и изисква конкретни решения. По думите му фермерите са изправени пред нарастващи трудности и липса на реализация, въпреки направените инвестиции.

Бившият министър настоя държавата да използва всички възможни инструменти за защита на българското производство, като подчерта, че без активна намеса секторът ще продължи да губи позиции на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com