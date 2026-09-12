Справедлива цена! Колко трябва да струва сиренето
От Националната асоциация на млекопреработвателите определят новата методика за цените като стъпка в правилната посока
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От Националната асоциация на млекопреработвателите определят новата методика за цените като стъпка в правилната посока
Венцислав Върбанов настоя за спешен контрол и защита на производителите
Млекопроизводителите с тежка критика към европейската аграрна политика
Ценовата ножица при млечните продукти удря потребителите
Не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори
БАБХ чака до края на месеца рзултатите от проверка, направена по метода за официален контрол
Фрапантни цифри има и при яйцата, и при кравето сирене и при кашкавала
Изложени са хлябове, вина, занаятчийски произведения
Кризата в млечния сектор у нас и ЕС се задълбочава, това каза министърът на Земеделието и храните Десислава Танева в Хасково. Тя посочи, че данните от...
Всички мандри в страната ще бъдат проверени още от днес, заяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Десислава Танев. Вчера млекопроизво...
„Приветствам плана за подкрепа на фермерите и принципите въз основа, на които е изготвен. Финансовият пакет за всяка една държава трябва да се определ...
Малки ферми фалират всеки ден, твърди Бойко Синапов Ако не получат компенсации от Европейската комисия заради загубите си от руското ембарго, родните...
Брюксел няма да компенсира загубите на българските млекопроизводители от руското ембарго, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. Досега...
Европейската комисия засега няма намерение да компенсира българските млекопроизводители, заради спада на цените на суровината и загубите им от руското...
Отпадането на млечните квоти бе планирано и очаквано. Знаеше се, че това ще предизвика сътресение на пазара. За съжаление негативният ефект върху паза...
20-30 стотинки изкупна цена за литър мляко у нас. Това е рекордно ниска цена, която изправя стотици български млекопроизводители пред фалит. Месец сл...
София. България ще настоява за мерки в подкрепа на производителите на мляко и млечни продукти в ЕС, заради наложената от Русия забрана за внос, информ...
Отминаващата 2014 г. бе изключително тежка за бранша. Това заявиха млекопроизводители от Благоевградско пред БНТ. По това време на миналата година в х...
Ямбол. Млекопроизводители от Ямболска област ще протестират денс на главен път 1-7 до село Окоп, съобщи "Дарик". Демонстрантите ще се обявят срещу вн...
София. Държавен фонд „Земеделие" отвори процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти за 2013-2014 година, съобщиха от ведомството. Фик...