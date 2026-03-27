Ударни проверки преди Великден! Разкриха тонове негодна храна

С наближаването на Цветница и Великден започват масирани проверки на храните в цялата страна, като под особен контрол са агнешкото месо и яйцата. Това обяви пред НоваНюз изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, който подчерта, че инспекциите ще се извършват без предупреждение и без предварително известяване на търговците. Целта е да се гарантира реален контрол и да се пресекат опити за измами в най-натоварения за пазара период.

„Проверките вече започнаха и ще бъдат напълно непредсказуеми - нито колегите ще знаят къде отиват, нито търговците ще могат да се подготвят“, обяви д-р Ангел Мавровски.

Най-честите нарушения остават добре познати - замразено месо, представяно като прясно, както и липса на ясна маркировка за произхода на яйцата. Според новите изисквания търговците са задължени да обозначават дали месото е било замразявано, а потребителите трябва задължително да търсят ветеринарно-санитарен печат и български код върху яйцата.

„Печатът е основната гаранция за безопасност - това е нещото, което хората трябва да следят най-внимателно“, подчерта д-р Мавровски.

Проверките вече дават и конкретни резултати. В Димитровград са открити около 150 тона храни с изтекъл срок на годност, съхранявани в близо 10 склада. Подобни случаи се проверяват и в други региони, включително Варна, Благоевград и Плевен, като има съмнения за връзка между отделните обекти.

Санкциите за нарушения са сериозни - от 1000 до над 3000 евро, в зависимост от тежестта и повторяемостта. Част от случаите могат да стигнат и до намеса на икономическа полиция и прокуратура, особено при системни или умишлени нарушения.

По време на празниците ще има денонощен контрол, а потребителите могат да подават сигнали чрез телефон, имейл или регионалните структури на БАБХ. Онлайн регистърът на агенцията позволява и проверка на коректните търговци, което дава допълнителна сигурност при избора на продукти за празничната трапеза.

