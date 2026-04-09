Половин милиард евро изгоряха у нас заради горивата

Служебният финансов министър Георги Клисурски заяви, че основната причина за повишените цени на горивата у нас е военният конфликт в Близкия изток. Коментарът му идва на фона на обявеното от президента Доналд Тръмп двуседмично спиране на огъня срещу Иран.

По думите на Клисурски именно напрежението в региона е най-силният фактор, който движи цените нагоре, включително и на българските бензиностанции. Той подчерта, че всяко развитие на конфликта пряко се отразява върху пазара на петрол.

Горивата растат заради войната

Клисурски посочи, че още от началото на конфликта през март цените на петрола на световните пазари са преминали границата от 100 долара за барел. Това се е отразило и у нас, където през последните 30 дни се наблюдава почти ежедневно поскъпване на горивата.

По думите му, ако се стигне до понижение, то също няма да бъде рязко, а по-скоро плавно. „Има едно голямо „но“ - ще се задържи ли това примирие и как ще реагират пазарите“, подчерта министърът пред Нова телевизия.

Примирието - надежда, но и риск

Според Клисурски евентуално намаляване на напрежението в региона е сред най-важните фактори, които могат да доведат до спад на цените на петрола. Въпреки това несигурността около бъдещето на примирието поставя сериозни въпросителни пред пазарите.

Той изрази предположение, че всяко поевтиняване ще бъде постепенно, както и поскъпването до момента, без резки колебания.

Икономиката плаща цената

Финансовият министър предупреди, че високите цени на горивата вече имат сериозен ефект върху икономиката. По негови думи се очаква забавяне на растежа на БВП с около половин процент.

Това означава спад от приблизително 3,2 на сто до около 2,6 - 2,7 процента на годишна база. В абсолютна стойност това се равнява на около половин милиард евро загуби за икономиката.

Допълнително държавата планира разходи от около 125 милиона евро под формата на помощи, свързани със високите цени на горивата.

Мерките - помощ, но само за най-уязвимите

Клисурски подчерта, че служебният кабинет се стреми към балансиран подход, като се съобразява със препоръките на Европейската комисия и Европейската централна банка.

Според него мерките трябва да бъдат насочени към най-уязвимите групи и ключови сектори, а не да обхващат всички.

Той изрази мнение, че намаляването на ДДС върху горивата не е ефективно решение. „Видяхме го и през 2022 година - намалението не доведе до реално понижение на цените, а само до по-малко приходи в бюджета“, заяви министърът.

