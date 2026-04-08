Костадинов удари по масата! Иска свикване на КСНС

Незабавно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност поиска лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Причината е опасност за националната сигурност на България, съобщиха от партията и разпространиха следната позиция:

Сръбският президент Александър Вучич преди дни съобщи, че са открити експлозиви на газопровода “Балкански поток”. Те са били поставени на тръбата между Сърбия и Унгария, което е изключително опасно не само за двете държави, но и за сигурността на целия Балкански полуостров.

Сръбският президент косвено обяви, че това е деяние на украински граждани, единият от които с военно звание в армията на страната си.

И Вучич, и Орбан предприеха спешни мерки в техните страни. В момента в ареста в България има други двама украинци, които са били заловени, и е било разкрито, че са имали същата задача. По непотвърдена информация украинската посланичка е посещавала нелегитимния служебен премиер, за да настоява украинците да бъдат освободени от ареста.

“Има вероятност на територията на нашата страна да са арестувани и да пребивават терористи. Ето защо и поради тази информация ние искаме президентката да свика Консултативен съвет за национална сигурност, на който да присъства и нелегитимният служебен премиер, за да опровергае или потвърди тази информация, и да бъдат обсъдени мерки за сигурност в страната ни.”, категоричен е Костадинов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com