Костадинов с прелюбопитен разказ за Светослав Иванов

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа как е бил посрещнат в bTV от водещия на "120 минути" Светослав Иванов. Народният представител сподели в личния си Facebook профил любопитния диалог, разиграл се между двамата.

"Отивам вчера на участие в Ьтв, предаването "120 минути". Поздравявам водещия със "за много години", той се учудва, пита защо, викам - "не сме гостували при вас от миналите избори през октомври 2024 г., а вие ни каните само по време на изборни кампании". Светльо Иванов се замисли и отговори така - "колко хубаво щеше да е изборите да са си пак на 4 години, а не през година, година и половина, много начесто почнаха да ги правят".

Ьтв определено дават всички гледни точки. Но само по време на предизборни кампании:)"





