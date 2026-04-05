Мистерията на Торинската плащаница: Учен изуми всички с нови данни!

Ново научно изследване поставя под съмнение традиционните представи за произхода на Торинската плащаница - една от най-известните и спорни християнски реликви. Според изследователи платът, който от векове се свързва с погребалния саван на Исус Христос, може да има връзка с Индия, съобщава Wionews.

Плащаницата, дълга около 4,4 метра, носи отпечатък на лице, което силно напомня традиционните изображения на Христос, и дълго време е обект на религиозно почитание и научни спорове.

ДНК следи от Индия и десетки други източници

Изследователят Джани Баркачча от Университета в Падуа анализира повторно проби, събрани още през 1978 г. Според резултатите приблизително 40% от човешката ДНК, открита върху тъканта, е с индийски произход.

В същото време учените са установили сериозно замърсяване на пробите. Върху плащаницата са открити следи не само от човешка ДНК, но и от животни - включително котки, кучета, говеда и диви видове. Налични са и следи от растения, както и от риба.

Тези данни поставят нови въпроси - дали реликвата е била в контакт с хора от различни части на света през вековете, или самият плат е произведен в друг регион и впоследствие е достигнал до Европа.

Спорът остава - Европа или Азия?

Не всички учени приемат новата хипотеза. Шведският изследовател Андерс Гьотерстрьом настоява, че плащаницата е с европейски произход и вероятно датира от XIII-XIV век.

Тази позиция се подкрепя и от радиовъглеродния анализ от 1988 г., който също сочи към средновековен период, а не към времето на Христос.

Още през XIV век френският теолог Никол Оресме определя реликвата като фалшификат - мнение, което продължава да намира поддръжници и днес.

Мистерията продължава

Новото изследване не дава окончателен отговор, а по-скоро разширява полето на спора. Вместо да затвори въпроса за произхода на Торинската плащаница, то го прави още по-сложен - между религията, науката и историята.

Реликвата остава едновременно обект на вяра и научно предизвикателство, а окончателният отговор за нейния произход все още изглежда далеч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com