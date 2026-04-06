Турски град е прочут със зелено злато

В продължение на векове шамфъстъкът е в сърцето на Газиантеп - град, който днес е признат за кулинарната столица на страната и родината на една от най-прочутите баклави в света. Тук малките зелени ядки са като "зелено злато", което оформя не само местната кухня, но и културната идентичност на региона.

В края на лятото животът в Газиантеп следва древен ритъм. Пекарите напускат кухните си и се отправят към безкрайните шамфъстъкови градини в югоизточната част на Турция, където внимателно избират най-добрите плодове. Макар основната реколта да е през септември, най-ценни са ранно обраните ядки - по-малки, с наситен изумруден цвят и изключително концентриран вкус. Те са толкова търсени, че често цели градини се изкупуват още преди официалното прибиране на реколтата.

Тези шамфъстъци са в основата на десертите, превърнали града в притегателен център за гастрономи от цял свят. Сред тях изпъкват катмерът - фино разточено тесто с кремообразен пълнеж от шамфъстък и каймак - и, разбира се, баклавата, която тук достига своя съвършен вид.

За местните хора обаче тези сладкиши са много повече от кулинарно изкушение. Те съпътстват всеки важен момент от живота - от раждането, когато се поднася сиропирана баклава, до траурните ритуали, при които се приготвя халва. Така сладкото се превръща в език на споделяне, памет и общност.

Денят в Газиантеп започва преди изгрев. В старите квартали пекарите разпалват пещи на дърва, известни с чистата си, равномерна топлина. В тях се приготвя катмер - деликатно тесто, разточено до прозрачност, сгънато около богат пълнеж и изпечено до златиста хрупкавост. Това е традиционната закуска за младоженци - символично начало на съвместния живот, свързано със сладост и хармония. Местните майстори са категорични, че вкусът на тези десерти не може да бъде пресъздаден другаде - той зависи от специфичните шамфъстъци от околните градини и от маслото, произведено в близките планински райони.

Историята на шамфъстъка тук се простира хилядолетия назад. Археологически находки показват, че той е бил част от местната култура още през третото хилядолетие пр.н.е., а районът около Газиантеп е сред най-древните непрекъснато населени места в света. Днес тази традиция продължава по оживените пазари, където купчини пресни и печени ядки се редуват със сладки изделия, ухаещи на масло и сироп. Навсякъде присъства думата "fıstık" - шамфъстък - която е толкова вплетена в ежедневието, че дори се използва като комплимент.

Регионът произвежда над 70% от шамфъстъка в Турция - резултат от специфичната комбинация от камениста почва и горещ климат, които придават на ядките по-интензивен зелен цвят и по-сладък вкус. Всяка есен това богатство се отбелязва с кулинарни фестивали, посветени на местната гастрономия.

Сред всички десерти обаче баклавата остава безспорният символ на града. Още през XIX век местни майстори адаптират рецепти от Близкия изток, като заменят орехите с изобилния шамфъстък - промяна, която завинаги променя кулинарната история на региона, пише BBC, предава lifestyle.bg. Днес приготвянето на баклава е изкуство, изискващо години обучение: тестото се разточва на почти невидими пластове, пече се внимателно и се залива със сироп в точния момент, за да се постигне идеалният баланс между хрупкавост и сочност.

