Знаков водещ на bTV влиза във "Фермата"
Той ще изненада фермерите с тежка и болезнена история
Следете всички новини, анализи и коментари за Светослав Иванов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той ще изненада фермерите с тежка и болезнена история
Разказа как е бил посрещнат в бТВ
Смени го Жени Марчева
По повод събитията пред Народния театър
Дръпнах Дявола за опашката... Това казва легендата на българсикя рок Кирил Маричков в последното си тв интервю. То е дадено 5-6 дни преди нелепия инци...
Това става след Натали Трифонова
Какво чу стъписаният водещ
Горещо разкритие
Той е имал делови ангажимент извън страната
Неочаквана рокада изненада зрителите
Предаването води Жени Марчева
Журнарлистът тостува в Си Ен Ен
Светослав Иванов съобщи неприятна вест
Лора Крумова срещу Светослав Иванов – „Неделята на Нова” срещу „120 минути”
Водещият се сблъскал с дpyг мepaĸлия зa внимaниeтo на Вяра
Говори се, че съпругата му Вяра Деянова била в отпуск по майчинство
Двамата станаха жертва на фалшива новина
Водещи, актриси и модели вдигаха тостове за ЧРД на престижен проект
Светослав Иванов броди с перо из горещите точки на планетата Животът е пътуване. Накъде и как, всеки избира сам. Маршрутите на Светослав Иванов се ра...
Водещият на "120 минути" работи през уикенда, почива в понеделник и вторник Той не е Леонардо ди Каприо. Той е истинският, прототипът от Уолстрийт. Б...