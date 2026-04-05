Костадинов с горещ въпрос: Какво прави Демерджиев в Турция?

Подготвя се организиран транспорт на избиратели от Турция към България с между стотици и хиляди автобуси в седмицата преди изборите. Това заяви пред медиите в Пловдив председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, като уточни, че информацията към момента не е официално потвърдена.

По думите му разговорите се водят от водача на листата на „Прогресивна България“ в Кърджали Иван Демерджиев, който в момента се намира в Турция и е там от петък.

Костадинов посочи, че Демерджиев вече е провел срещи с турски граждани в Бурса, бил е в Измир, а днес е в Чорлу. Заедно с него е и втората в листата - Емине Гюлестан.

„Става дума за между няколко стотин и няколко хиляди автобуса, организирани от турската държава, които да влязат в България, за да гласуват. Ако това е така, това представлява държавна измяна“, заяви Костадинов.

Председателят на „Възраждане“ подчерта, че е проверил публичната активност на Демерджиев, но не е открил информация за срещите му.

„Единственото публикувано е, че преди два дни заминава за Турция. Няма данни къде е, с кого се среща и какво прави там. Вече трети ден няма нито снимки, нито видео, нито каквато и да е публична информация“, каза той.

Костадинов постави въпроси и за посещение на Демерджиев в МВР преди две седмици, в извънработно време, след участие в национална телевизия.

„Дали не е отишъл там, за да договаря безпрепятствен и бърз транспорт на тези автобуси, включително със специален коридор, така че този огромен наплив да не бъде забелязан?“, попита той.

Според него, ако информацията се потвърди, става дума за сериозна заплаха за националната сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com