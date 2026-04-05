Костадин Костадинов: Единственият шанс за нас, българите, е да съхраним националната си държава

“Живеем в сложни геополитически времена, не можем да разчитаме на никого от така наречените ни партньори, не можем да разчитаме, че някой друг ще се грижи за човешките ни права и за възстановяването на справедливостта”, каза Костадин Костадинов на отворена среща с граждани в град Пловдив, където представи Националната доктрина за управление на България, изготвена от “Възраждане”

Той допълни, че страната ни е най-старата национална държава в Европа и съвсем скоро през 2032 г. ще стане на 1400 години, откъдето идва и името на програмата на “Възраждане”, която показва дългосрочната визия на политическата организация за развитието на всички сектори в страната ни.

“Основното, което трябва да направим, е да възстановим контрола над ключови държавни сектори, какъвто например е образователният сектор. Там е бъдещето на страната ни и поради това цялото външно влияние е насочено към него. Нека всички знаят, че няма да си дадем децата, няма да позволим да подменят идентичността им, чрез подмяна на историята. Децата ни ще помнят своето минало, ще знаят, че са потомци на велик народ, ще знаят кой ни е помагал и кой е работил срещу българския национален интерес. Гарант за това е “Възраждане”. Ето тук, пред вас, обявявам една наша инициатива. Аз съм създал учебник по “Родинознание” от 1-4 клас, който се разпространява безплатно. Търсете го на предизборните ни пунктове и нека всеки родител го вземете за децата ни, нека четат и помнят, защото изборите идват и си отиват, но ние оставаме, за да съхраним завещаното от дедите ни за нашите деца.”, категоричен беше Костадинов.

