БСП-ОЛ се обяви против добива на шистов газ у нас

Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” е категорично против възобновяването на проучвания и добив на шистов газ в България. Това заявиха на съвместна пресконференция във Варна водачите на трите листи на БСП-ОЛ от региона – Владимир Маринов – Силистра, д-р Десислав Тасков – Варна и Сияна Фудулова – Добрич.

Участниците подчертаха, че темата за шистовия газ засяга пряко здравето на хората, качеството на водата и ключови сектори от икономиката като земеделието и туризма.

Владимир Маринов акцентира върху значението на Добруджа и постави ясни условия по темата: „Добруджа е житницата на България и регион с огромен потенциал. Не можем да допуснем той да бъде застрашен от технологии като фракинга, които крият сериозни рискове за почвите и водите.“.

Той беше категоричен, че има ясни граници, които не бива да се преминават: „Нашите червени линии са свързани със здравето на хората, опазването на земята и водата. Не може да се допуска дейност, която поставя под риск тези основни ресурси.“.

Маринов изрази и позиция относно отдаването на ресурси и концесии: „Не може без ясни гаранции и без съгласието на обществото да се говори за отдаване на концесии и предоставяне на ресурси, които принадлежат на българските граждани. Подобни решения трябва да се взимат прозрачно и в интерес на хората, а не под натиск на икономически интереси.“.

Д-р Десислав Тасков постави акцент върху отражението върху туризма: „Всеки риск за околната среда, включително замърсяване на водите, е пряка заплаха за българския туризъм и за имиджа на страната ни. БСП ще заеме активна позиция и ще бъде камъчето в обувката на всеки, който се опитва да прокара подобни решения зад гърба на хората. Няма да позволим да се взимат решения, които са в ущърб на обществения интерес.“.

Сияна Фудулова подчерта позицията на местните общности: „Хората в Добруджа ясно са се произнесли – референдумът в Генерал Тошево показа, че над 90% са против добива на шистов газ. Това е категорична позиция, която не може да бъде пренебрегвана.“

По време на пресконференцията беше изразена сериозна загриженост относно технологията на хидравличното разбиване, т.нар. фракинг, която носи риск от замърсяване на подпочвените води, почвите и околната среда, с дългосрочни последици както за земеделието, така и за туристическия сектор.

Представителите на БСП-ОЛ заявиха, че ще настояват всички решения, свързани с подобни проекти, да бъдат вземани с участието на обществото и при пълна прозрачност. В заключение те подчертаха, че България трябва да развива устойчиви икономически сектори като земеделието и туризма, без да ги поставя под риск чрез опасни технологии.

