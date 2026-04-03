Кметът на Царево скочи срещу спецакцията и защити хората си

Кметът на Царево - Марин Киров, излезе с позиция относно спецакцията на полицията и инцидентите по време на изпълнението ѝ. Припомняме, че десетки жители на градчето твърдят, че снощи е извършено полицейско насилие спрямо тях. По думите им, по време на спецакцията е извършено безпрецедентно насилие, предаде Флагман.

Ето цялото изявление на Марин Киров, публикувано във Фейсбук: "Позицията ми като кмет и гражданин на община Царево по повод акциите от тази сутрин на наша територия: Жалко е, до нас постъпват данни за насилие над спящи в леглата си хора по време на акцията тази сутрин. Правилно - нито бягат, нито се крият, спят в леглата си. Казват, били цигани, извинявайте 2026-та година сме и сме в една от малкото общини с интегриран ромски етнос и без отчетлива престъпност, св ързана с циганите. Това са хора, за Бога!? Нищо не е открито в тях, нищо, свързано с изборите.

Очевидно говорим за прекомерна сила и неадекватна репресия и операция, планирана и реализирана по абсолютно безумен начин, и то в Царево - модерна туристическа община, зависими сме от този поминък, от добрия имидж, от спокойствието между хората. От туризъм също издържаме изцяло местната полиция с автомобили, гориво, касети за тестове за наркотици и огромен ресурс за командировани полицаи и ремонти. И не само местната полиция, а и областни звена на службите.

Какво постигат с тези акции? Десетки джипове, над 50 барети и униформени за няколко спящи човека от циганския етнос? От години се работи по стари сигнали срещу едни и същи хора, които никога не са били хващани или осъждани за изборни престъпления. Опитват да пренапишат изборния резултат? Да бъдат търпеливи, ще го видят след две седмици, Царево се развива и хората го оценяват!

Ромският вот не е решаващ тук, а тази агресия е неадекватна и ще има своя граждански отпор на изборите.

Опитите да се внушат че една малка група определя дневния ред и изборния резултат не почиват на факти в реалността", заяви смелият кмет без да му мигне окото.

