Шок в Турция! Арестуваха звезди от хитови сериали за наркотици
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
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Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Барети и джипове срещу спящи - това са хора, за Бога, възкликна той
Близо 250 килограма различни по вид наркотични вещества са иззети в София
Проверени са 41 обекта
Няколко квартала в столицата почерняха от полиция, тече спецакция
Ето с какво са се занимавали криминално проявените
От рано тази сутрин униформени проверяват домове и офиси.
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Провежда се полицейска специализирана операция
Най-голямо количество наркотици са открити на територията на „Студентски град“
Криминалисти откриха голямо количество лекарства със специален режим на изписване
Има задържани за различен вид престъпления
Направени са КПП-та
В нея участват екипи на МВР, „Митници“ и НАП
Има голям брой арестувани
Извършен е контрол на почти 10 000 водача на автомобили
Голяма специализирана акция на полицията продължава и тази сутрин в София
За момента от полицията и прокуратурата не коментират действията си
Провежда се спецакция
Издирван избяга заради изтекла информация