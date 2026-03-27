Почерня от полиция. Нова спецакция

Близо 250 килограма различни по вид наркотични вещества са иззети в София при специализирана полицейска операция на ГДБОП и ДАНС, съобщиха от МВР. Акцията е била съвместна - на ГДБОП и ДАНС, и е проведена в четвъртък следобед под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Операцията е по линия разпространение и вътрешен трафик на наркотични вещества. Двама души са задържани за 24 часа, те са на 29 г. и на 37 г. и са познайници на органите на МВР, съобщиха на съвместен брифинг зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов и Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС.

Претърсени са няколко автомобили и адреси, намиращи се на територията на столицата, като има данни, че са ползвани от задържаните.

Открити и иззети са около 180 кг марихуана, 11 кг кокаин, 49 кг амфетамин, близо 1 кг метаамфетамин, близо 1 кг хероин, 2,5 кг екстази или около 4500 таблетки. На един от адресите са намерени и боен пистолет, боеприпаси, вакуум машина и други доказателства.

