Обрат в Германия. Крайнодесните изпревариха партията на Мерц

Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ изпревари консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц в ново социологическо проучване, предаде ДПА. Данните показват сериозно разместване на политическите сили в страната и поставят под въпрос стабилността на управляващото мнозинство. Проучването е проведено от ИНСА за неделното издание на в. „Билд“.

Според резултатите „Алтернатива за Германия“ запазва подкрепа от 26% и остава на първо място, без промяна спрямо предходната седмица. В същото време Християндемократическият съюз и Християнсоциалният съюз на Мерц губят един процентен пункт и достигат 25%, което ги оставя зад крайнодясната формация.

На трето място са социалдемократите - коалиционни партньори в управлението, които също отчитат спад и събират 13%. Зелените запазват 12%, а „Левите“ остават с 11%, без промяна в подкрепата си.

„Алтернатива за Германия“, известна с твърдите си позиции срещу миграцията, остава под наблюдение от вътрешните разузнавателни служби заради съмнения за екстремистки възгледи. Въпреки това партията продължава да увеличава влиянието си и още през 2025 година се утвърди като втора политическа сила на парламентарните избори.

Експерти предупреждават, че подобна динамика може да доведе до сериозни политически сътресения и да усложни формирането на стабилни мнозинства в бъдеще. Допитването е проведено сред 1199 участници, като допустимата статистическа грешка е 2,9 процентни пункта.

