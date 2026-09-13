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Клинтън води с 8% пред Тръмп

Клинтън води с 8% пред Тръмп

Хилари Клинтън води с 8% пред своя съперник Доналд Тръмп. Това показва едно от последните проучвания на института „Ипсос", изготвено за агенция Ройтер...

20 август | 9:27
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