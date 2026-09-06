Левски не спира! Осма поредна победа и седем точки аванс

Левски продължава впечатляващия си ход от началото на сезона. Шампионите се наложиха над ЦСКА 1948 с 1:0 след гол на Хуан Переа в началото на второто полувреме и вече имат осем успеха от осем мача в efbet Лига. Сините са еднолично начело в класирането със седем точки повече от ЦСКА и Лудогорец, които са изиграли по един мач по-малко. ЦСКА 1948 допусна второто си поражение и остава четвърти.

Левски натисна още от първите минути

Домакините започнаха по-активно и още в седмата минута стигнаха до първото положение. Армстронг Око-Флекс намери Мазир Сула в наказателното поле, но ударът на халфа беше слаб и Алекс Божев спаси без проблеми.

Само три минути по-късно Хевертон центрира, Майкон спечели високата топка, но ударът му с глава премина встрани. Бразилецът опита късмета си и от дистанция в 26-ата минута, а малко преди почивката Око-Флекс стреля опасно покрай гредата. Въпреки превъзходството си Левски не успя да материализира натиска и двата отбора се прибраха при 0:0.

Переа пак се появи в точния момент

Решаващият миг дойде в 58-ата минута. Гашпер Търдин получи топката извън наказателното поле и стреля, ударът му рикошира в крака на Ектор Куеяр, а топката се озова точно пред Хуан Переа, измъкнал се зад защитата.

Нападателят не пропусна и даде аванс на Левски - 1:0. За Переа това беше втори пореден победен гол, след като само няколко дни по-рано той се разписа и при успеха срещу Славия.

Вуцов опази преднината

След попадението ЦСКА 1948 най-сетне започна да създава по-сериозни опасности. Борислав Цонев отправи първия точен удар за гостите, но Светослав Вуцов се намеси сигурно.

Малко след това вратарят на Левски отрази и удар с глава на Лаша Двали, а след последвалия корнер Мамаду Диало също не успя да намери целта. Сините влязоха в заключителните минути с крехък, но запазен аванс.

Атанас Илиев изпусна последния голям шанс

Най-добрата възможност за ЦСКА 1948 дойде след контраатака. Мамаду Диало намери Атанас Илиев на добра позиция, нападателят стреля, но топката премина покрай дясната греда.

Левски удържа резултата до последния съдийски сигнал и записа осмата си поредна победа от началото на първенството. ЦСКА 1948 остана с второ поражение за сезона и е четвърти, на точка зад ЦСКА и Лудогорец.