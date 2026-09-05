Български голаджия покори Норвегия. Тромсьо привлече Николай Христов

Николай Христов прави сериозна крачка в кариерата си и ще продължи в норвежкия елит. Стрьомен и Тромсьо постигнаха споразумение за трансфера на българския нападател, който досега играеше във второто ниво на местния футбол. Сделката идва след изключително силен период за Христов, който натрупа 34 попадения в 50 мача за Стрьомен. От досегашния му клуб определиха преминаването като заслужена възможност за играча.

От второто ниво към елита

Христов пристигна в Стрьомен през 2025 г. и бързо се утвърди като един от най-резултатните футболисти на отбора. За 50 официални срещи българинът отбеляза общо 34 гола и привлече вниманието на клубове от по-високо ниво.

След договорката с Тромсьо нападателят вече ще има възможност да се изправя срещу най-силните отбори в Норвегия и да направи следващата стъпка в развитието си.

Фантастичен играч, който заслужава този шанс

В Стрьомен не скриха високата си оценка за представянето на Христов. Генералният мениджър Ян Мартин Кнасхауг подчерта както головете му, така и отношението му към работата.

„Николай е фантастичен играч. Той полагаше огромни усилия както в тренировките, така и в мачовете, а статистиката му за голове показва колко много означаваше за нас. Николай заслужава тази възможност и има силно желание да се пробва на най-високото ниво“, заяви Кнасхауг, цитиран на официалния сайт на клуба.

Рекордна продажба за Стрьомен

Според информацията на RB трансферната сума е около 1,1 млн. норвежки крони. При изпълнение на определени условия и в зависимост от представянето на Христов в новия му клуб общата стойност може да нарасне до 1,4 млн. крони.

От Стрьомен посочват, че това ще бъде най-голямата продажба, осъществявана от клуба. Сделката е още по-впечатляваща за норвежкия тим предвид факта, че до края на договора на българина са оставали само четири месеца.

Головете му донесоха следващата стъпка

Силната статистика на Христов се превърна в основната му визитна картичка. 34 попадения в 50 мача показаха постоянство в рамките на повече от един сезон и в крайна сметка му донесоха трансфер в по-висока дивизия.

Сега българският нападател ще трябва да пренесе формата си и в норвежкия елит с екипа на Тромсьо.