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Арт елитът аплодира Левчев

Арт елитът аплодира Левчев

Модерната територия за изкуство в София - VivacomArtHall трудно събра стотиците приятели и почитатели на Любомир Левчев. Поетът представи ново изискан...

14 февруари | 19:40
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