Александър Василев вдигна летвата. Превърна България в..

Александър Василев превърна България в част от елита на Купа „Дейвис“!

18-годишният финалист от US Open при юношите направи немислимото – след като вчера сензационно победи първата ракета на Финландия Ото Виртанен, днес младият талант отново показа огромна класа и надви бившия №37 в света Емил Руусувуори с 7:6(5), 6:4 за 1 час и 40 минути.

Още от началото Василев респектира с разнообразна игра и зрялост, която рядко се вижда на тази възраст. В първия сет финландецът имаше шанс за пробив при 4:4, но българинът спаси точката и след това сам стигна до сетболи. Решението дойде в тайбрек, където Сашо стартира вихрено с 3:0 и въпреки моментен спад, успя да затвори сета.

Във втората част Василев проби за 2:1 и повече не позволи на Руусувуори да се върне в мача. Българинът демонстрира невероятно спокойствие и завърши срещата с втора поредна победа над Финландия, с което донесе историческо класиране на страната ни сред най-добрите в света.

България ликува, а Александър Василев вече е новият голям герой на родния тенис!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com