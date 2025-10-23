Голяма новина за Лионел Меси

Лионел Меси остава в Интер Маями поне до 2028 година. Аржентинската суперзвезда е подписала нов дългосрочен договор с американския клуб, който ще го задържи в Мейджър Лийг Сокър още поне четири сезона.

Меси се присъедини към Интер Маями на 15 юли 2023 година с контракт за две години и половина, но впечатляващото му представяне на терена и огромното влияние върху клуба доведоха до подновяване на споразумението значително по-рано от очакваното.

От идването си в САЩ носителят на осем „Златни топки“ промени изцяло облика на Интер Маями – както спортно, така и маркетингово. Само за два сезона той изведе отбора до трофеи и постави нови стандарти за игра в МЛС.

През 2024 година Меси спечели наградата за Най-полезен играч в лигата, а през 2025-а добави и „Златната обувка“, след като отбеляза 29 гола в 28 мача. В момента той отново е сред номинираните за MVP на сезона и може да стане първият футболист в историята на МЛС, който печели отличието в два поредни сезона.

