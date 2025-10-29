Левски би убедително Хебър и продължава напред за Купата

Левски победи с 3:0 Хебър в Пазарджик в двубой от 1/16-финалите за Купата на България. Головете за "сините" вкараха Никола Серафимов (2), Марин Петков (29) и Акрам Бурас (61).

Така сините отиват на 1/8 финал в турнира за Купата на България.

Това бе пета поредна победа за Левски във всички турнири. Футболистите на Хулио Веласкес днес се справиха и със своето препятствие за Купата. В този период отборът реализира цели 13 гола.

Централният бранител Серафимов с отлично изпълнение с глава даде ранен аванс на столичани.

В 17-ата минута Хебър бе много близо до изравняването на резултата. Мартин Хайдаров отправи бомбен шут от далечна дистанция, но топката се отби в горната греда.

В 29-ата минута "сините" стигнаха до второ попадение след красива атака.

Автор на попадението бе Марин Петков. В 58-ата минута Сангаре не успя да се разпише. Нападателят излезе сам срещу вратаря, който обаче изби удара му в корнер.

В 61-ата минута логичното се случи, когато гостите от София стигнаха до трети гол. Рилдо задържа технично топката в центъра, след което пусна извеждащ пас за Сангаре, който комбинира с Акрам Бурас, за да може халфът също да вкара своя дебютен гол за "сините".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com