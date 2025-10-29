Тежък гаф на НОВА! Зрителите изумени

Неочакван гаф предизвика вълна от коментари след централните новини на Нова телевизия на 23 октомври.

В репортаж, посветен на санкциите срещу руската компания „Лукойл" и в частност българската рафинерия „Лукойл Нефтохим", бе излъчено интервю с Делян Добрев, но с изненадващо грешна титуловка.

По време на излъчването на материала Добрев бе представен като представител на партия „Възраждане". Това очевидно объркване предизвика бързи реакции в социалните мрежи, тъй като политикът от години е свързан с ГЕРБ и никога не е имал нищо общо с формацията на Костадин Костадинов.

Делян Добрев е дългогодишен член на партията ГЕРБ. Той е бил министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов от 21 март 2012 до 13 март 2013 г. „

Политическата му кариера започва още през 2009 г., когато става депутат в 41-то Народно събрание. В него Добрев заема поста заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергика и туризъм и е член на Комисията по бюджет и финанси.

