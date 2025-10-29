Цесекарите отсякоха! Кой да наследи недоразумението Златков

ЦСКА най-после се отърва от едно изключително футболно недоразумение, но добре овластено и направило много бели на клуба за недълго време.

На дневен ред вече са евентуалните наследници на Радослав Златков, а едно име не спира да радва "червените" фенове, а именно това на легендарния "армеец" - Стойчо Младенов.

Влиянието на Стойчо Младенов върху феновете на ЦСКА е огромно. "Екзекутора" на Ливърпул е толкова обичан от тях, колкото и мразен. Много от привържениците на "червените" обаче вярват, че той би се справил в ролята на изпълнителен директор.

Той е ставал шампион с "армейците" както като футболист, така и като треньор. Именно последната титла на родния гранд (през сезон 2007/08) дойде под ръководството на специалиста.

