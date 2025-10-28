Тежък удар за големите вериги. Търговците бесни

Бум на кражбите в търговските обекти.

Големите вериги у нас отчитат ръст на дребните кражби през първото полугодие на 2025 г. спрямо първото полугодие на 2024 г. Най-сериозно увеличение има при спортните стоки (100%) и строителните хипермаркети (60%), а извършителите стават все по-изобретателни и по-млади, показва проучване на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС).

Дребните кражби в магазините нарастват рязко през 2025 г., като всички участници в проучването потвърждават отрицателната тенденция. Във всеки сектор на нехранителната търговия – от строителни и мебелни магазини до книжарници и спортни вериги – се отчита увеличение, а при част от тях ръстът е двоен спрямо миналата година.

Проучването обхваща представители на български и международни вериги с над 100 търговски обекта в 13 областни града, които общо наемат повече от 3000 служители. Всички те инвестират между 70 000 и 600 000 лева годишно в системи и персонал за предотвратяване на кражби.

Най-голям ръст на посегателствата е отчетен при спортните стоки – 100% спрямо първото полугодие на 2024 г., следвани от строителните хипермаркети – 60%. При книгите, мебелите и стоките за дома увеличението е около 20%.

Променя се и профилът на извършителите. Отчитат се повече кражби от непълнолетни и малолетни лица, а в някои случаи – и от чужди граждани. Освен това крадците стават все по-находчиви и използват нови методи за заобикаляне на охранителни системи. Нараства и стойността на откраднатото, крадат се все по-скъпи стоки. Друг тревожен извод от проучването е, че сигналите до институциите са единични. Според търговците подаването на жалби често няма реален ефект, което ги демотивира да съобщават за кражби.

АТНС вече обсъжда с представители на МВР нови методи за разрешаване на проблемите, с които се сблъскват търговците и органите на реда при кражбите. Сред предложенията са повече и по-качествени средства за видеонаблюдение, създаване на вътрешни екипи за проследяване на кражбите, засилване на взаимодействието между търговците и МВР,както и регулаторни промени. Обсъжда се и внедряването на интелигентно видеонаблюдение с лицево разпознаване и разпознаване на жестове, с достъп единствено за органите на МВР и възможност за връзка с търговците. Ще се търси и становището на Комисията за защита на личните данни за изпълнение на изискванията на законодателството за защита на данните. Предложенията бяха обсъдени и на кръгла маса, организирана от МВР по повод сигурността в търговските обекти.

„Наблюдава се притеснителен ръст на кражбите в цялата страна, независимо от типа търговски обект. Извършителите са професионални крадци, които действат в мрежа. Тревожното е, че все по-често става дума за млади хора или родители с малки деца. Това е социален сигнал, не просто търговски проблем. Институциите и бизнесът трябва да работят заедно по конкретни решения,“ коментира адв. Галин Попов, председател на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС). Според проучване на АТНС от ноември 2024 г. най-много са регистрираните кражби в моловете и в големите градове (по 40% всеки), а най-малко – в малки населени места (20%). Тази тенденция се запазва и през първите 6 месеца на 2025г.

АТНС обединява национално представени компании за търговия с мебели, строителни материали, спортни стоки, книги и др., като Moemax, Sport Depot, Aiko, Masterhaus, Доверие-Брико, Мегадом, Хеликон и др.

