Кой става шеф на ЦСКА?

Радослав Златков вече не е изпълнителен директор на ЦСКА. Той подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба.

Оставката му беше публично поискана още от легендата Христо Стоичков. Това стана след загубения финал за Купата на България с 0:1 от Лудогрец през пролетта.

ЦСКА обаче няма да назначава нова силна фигура след раздялата със Златков, твърди „Тема Спорт“.

Овакантеният във вторник пост ще бъде зает от Ангел Борисов, който още в края на август получи право да представлява клуба „заедно и поотделно“ със Златков. Сега председателят на Съвета на директорите, който е и основната движеща сила в инфраструктурните проекти на армейците, вече ще изпълнява еднолично тази роля.

Това не означава, че оперативно Борисов ще бъде силният човек в ЦСКА. Тези процеси ще продължат да се ръководят от Вангел Вангелов, който от миналия месец работи за червените, а преди това бе президент на Ботев Враца. Както и до момента, Ангел Борисов ще остане встрани от общественото внимание и няма да има никакво участие в спортно-техническите решения.

Той ще бъде обявен за нов изпълнителен директор на ЦСКА съвсем скоро, след като днес клубът официализира раздялата със Златков. „Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства. Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор“, написаха армейците на официалния си сайт.



Ангел Борисов влезе в клуба с идването на новите собственици през февруари 2023 г. Той се явява основната фигура в инфраструктурните проекти на ЦСКА, свързани с реконструкцията на „Българска армия“, тренировъчния комплекс в Панчарево и новата база за ДЮШ. Техническият директор Михаил Александров е негов подчинен.





