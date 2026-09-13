Кой става шеф на ЦСКА?
Овакантеният във вторник пост ще бъде зает от Ангел Борисов
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Овакантеният във вторник пост ще бъде зает от Ангел Борисов
Двете страни се разделят по взаимно съгласие
Поредна сериозна рокада при "армейците" през този сезон
Идеята е да обменяме опит и да имаме различно ниво на сътрудничество, каза той
От 1 ноември VIVACOM ще има нов Главен технически директор. Радослав Златков ще оглави структурата, която обединява "Архитектура, планиране и изгражда...