Разтърсваща раздяла в ЦСКА

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, пишат от "Спортал". Той е подал оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Златков е в клуба от септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектори, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

През последните месеци Златков попадна под критиките на легендата Христо Стоичков, както и на голяма част от привържениците на тима, след като отборът загуби финала за Купата на България и не се класира втора поредна година в евротурнирите.

Очаква се в съвсем скоро време клубът да обяви новия изпълнителен директор на ЦСКА.

Така това е поредната сериозна рокада при "армейците" през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев и спортният директор Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата Костадин Ангелов с Петър Занев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com