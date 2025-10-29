Горещо за продажбата на "Лукойл"! Това ли са купувачите

От "Лукойл" обявиха, че ще продадат международните си активи, като уточниха, че вече е започнало разглеждането на лицензи на потенциални купувачи.

"Намираме се в ситуация на тройно вето за продажбата на "Лукойл". Купувачът трябва да е избран от "Лукойл", трябва да е одобрен от ДАНС, плащането трябва да е разрешено от САЩ. При всички случаи ще се търси съдействието на американската страна, за да се направи изключение от санкциите", коментира Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в предаването "България сутрин".

Според него, ако се забави продажбата, ще възникнат рискове за работата на рафинерията.

По думите му вариантите са рафинерията да работи с намален капацитет или да спре напълно, но при втория вариант ще има кризисна ситуация, защото това е единствената рафинерия в България.

"В Румъния има пет рафинерии, има и в Гърция. Рафинерията в Сърбия ще спре всеки момент заради американските санкции. Фирмите, които търгуват с горива с България, казват, че ще има проблеми. Възможно е временно да има смущения", прогнозира Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Той се съмнява българската рафинерия да спре работа.

"За "Лукойл" се говори от 1-2 години, че се търси купувач. Няма го този западен инвеститор, който да е проявил интерес. Чува се, без да е официално потвърдено, че преговорите за продажба са били на финален етап и фаворит е консорциум между азербайджанската държавна компания "Сокар" (SOCAR) и турската копания "Дженгиз Холдинг" (Cengiz Holding), с които да стане сделката", каза още Димитров.

Но, по думите му, са настъпили някои геополитически усложнения в отношенията между Русия и Азербайджан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com