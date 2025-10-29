Бизнес

Горещо за продажбата на "Лукойл"! Това ли са купувачите

Ако се забави продажбата, ще възникнат рискове за работата на рафинерията

Горещо за продажбата на "Лукойл"! Това ли са купувачите
Снимка: БТА
29 окт 25 | 11:34
1492
Агенция Стандарт

От "Лукойл" обявиха, че ще продадат международните си активи, като уточниха, че вече е започнало разглеждането на лицензи на потенциални купувачи.

"Намираме се в ситуация на тройно вето за продажбата на "Лукойл". Купувачът трябва да е избран от "Лукойл", трябва да е одобрен от ДАНС, плащането трябва да е разрешено от САЩ. При всички случаи ще се търси съдействието на американската страна, за да се направи изключение от санкциите", коментира Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в предаването "България сутрин".

Според него, ако се забави продажбата, ще възникнат рискове за работата на рафинерията.

По думите му вариантите са рафинерията да работи с намален капацитет или да спре напълно, но при втория вариант ще има кризисна ситуация, защото това е единствената рафинерия в България.

"В Румъния има пет рафинерии, има и в Гърция. Рафинерията в Сърбия ще спре всеки момент заради американските санкции. Фирмите, които търгуват с горива с България, казват, че ще има проблеми. Възможно е временно да има смущения", прогнозира Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Той се съмнява българската рафинерия да спре работа.

"За "Лукойл" се говори от 1-2 години, че се търси купувач. Няма го този западен инвеститор, който да е проявил интерес. Чува се, без да е официално потвърдено, че преговорите за продажба са били на финален етап и фаворит е консорциум между азербайджанската държавна компания "Сокар" (SOCAR) и турската копания "Дженгиз Холдинг" (Cengiz Holding), с които да стане сделката", каза още Димитров.

Но, по думите му, са настъпили някои геополитически усложнения в отношенията между Русия и Азербайджан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Бизнес
Коментирай