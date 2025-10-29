Общество

Хампарцумян и други експерти с предупреждение за пенсиите и заплатите
29 окт 25 | 12:42
Агенция Стандарт

До края на седмицата Държавният бюджет за 2026 година трябва да бъде внесен в Народното събрание. Параметрите му на този етап не са известни. Предвиденото в план-сметката коментираха бившият социален министър Христина Христова, икономистът Никола Филипов и финансистът и анализатор Левон Хампарцумян в ефира на „Здравей, България”.

„Не виждаме реформи. Нещо е направено в приходната част, но проблемът идва най-вече от разходната“,смята Христова. Тя видя и условия за затрудняване на правенето на бизнес у нас. Според бившия министър „след 4 години политическа нестабилност вече берем плодовете на популистки и неправилни решения”.

„Надявах се част от разходите да бъдат замразени, но виждаме точно обратното. Макар минималната работна заплата да се увеличава с 15 евро по-малко от очакваното, бизнесът е изправен пред абсурдната ситуация да се бори с публичния сектор“, алармира Никола Филипов.

Според Хампарцумян е работа на изготвилите бюджета да обяснят каква е целта му и защо параметрите му са такива, каквито са заложени.

Експертите са категорични, че по-високите вноски за пенсия не означават по-високи пенсии в бъдеще, а че пенсионната система се задъхва. Те се обединиха и около мнението, че вдигането на заплати, особено в публичния сектор, неминуемо повишава инфлацията в страната.

Автор Агенция Стандарт

Дддд
преди 1 час

Хампарцумян, ти можеш ли да обясниш, защо банковия сектор е на такава голяма печалба всяка година, а пък същевременно плащате изключително мизерни заплати на собствените си служители има няма 2000 лв., това е пълна подигравка и гавра , ти специално Хампарцумян за какъв точно се мислиш , че постоянно се изказваш, човек като те погледне и му става ясно само по изражението на лицето що за стока си, а и като се мажеш със скъпи кремове и правиш скъпи процедури, още повече подчертаваш отблъскващото си изражение на лешояд.....

Откажи
Zar Boris
преди 20 минути

Mnogo tocno opredelenie za tozi Razboinik, Gaden LESCHOJAD!!!!!!!

Откажи