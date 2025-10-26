Абрамович се завръща - купува балкански гранд

Руският олигарх Роман Абрамович, който създаде империя в Челси след близо две десетилетия начело на лондончани, планира завръщане във футбола.

Според турското онлайн издание Sözcü той е готов да поеме основния пакет акции на турския гранд Галатасарай.

Абрамович бе принуден да се оттегли от "Стамфорд Бридж" след започването на войната в Украйна.

Под неговото ръководсто Челси спечели пет титли във Висшата лига, пет трофея от турнира ФА къп, три от Купата на лигата и две титли от Шампионската лига и Лига Европа.

Засега няма официално потвърждение от представителите на Абрамович на сензационната новина. Според източника милиардерът вече е закупил имение на Босфора и се готви да се премести в Истанбул. През май 2022 г. Абрамович продаде Челси на консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули. През 2025 г. бизнесменът обяви оттеглянето си от професионалния футбол.

Ако сделката стане факт, очакванията са той да даде много пари за звездна селекция на Галатасарай, където и без това вече се подвизават един куп големи футболисти, начело с голаджиите Виктор Осимен и Мауро Икарди.

Моделът на собственост на клуба се основава на членство, а не на акционерно участие. Активите на "Галатасарай" могат да бъдат продавани, но само със съгласието на членовете на клуба.

Какво каза Абрамонич през юли

През юли 2025 г. Абрамович заяви в интервю с Ник Пюрел, автор на книгата "Под санкции: Вътрешната история на продажбата на Челси", че вече не планира да купува футболни клубове.

"Може би бих могъл да направя нещо по отношение на академиите и развитието на младежите, като предоставя повече възможности на хора от неравностойно положение, ако имаше инициатива, която би могла да промени това. Но що се отнася до притежаването на клуб или до това да бъда професионалист във футболен отбор, приключих с това", отбелязва Абрамович.

Най-титулуваният турски клуб

"Галатасарай" СК (Galatasaray Spor Kulübü) се състезава в Турската суперлига и по броя на титлите си е най-успешния отбор в историята на южната ни съседка. Клубът е печелил 25 пъти най-високото ниво в турското футболно първенство, 19 пъти Купа на Турция, 17 пъти Суперкупа на Турция. Това е единствения клуб от Турция носител на трофей от европейските клубни турнири, след като през 2000 г. печели Купата на УЕФА с победа на финала над "Арсенал" с 4:1 след изпълнение на дузпи.

Година по-късно отборът завоюва и Суперкупата на Европа след победа над актуалния тогава носител на трофея от Шампионската лига отбор на "Реал" - Мадрид, като го побеждава с 2:1 след продължения.

