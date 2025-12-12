Слот с лоши новини за звезди на Ливърпул

Арне Слот разкри състоянието на основни играчи на Ливърпул преди домакинството срещу Брайтън от 16-ия кръг на Висшата лига. Старши треньорът потвърди, че Федерико Киеза е напълно здрав и е тренирал в последните два дни, което му отваря път към групата за срещата.

"Федерико Киеза е здрав. Той тренира вчера и днес, така че предполагам, че е готов да бъде в отбора утре"

По-тревожна е ситуацията с Коди Гакпо и Ватару Ендо. Двамата имат мускулна и съответно глезенна травма, а възстановяването им ще продължи няколко седмици.

Слот добави и информация за Исак, който получи удар в мача срещу Интер. Той ще бъде наблюдаван до последния момент и едва тогава ще се вземе решение дали да започне. Ако е готов, треньорът обмисля вариант да го използва в тандем с Уго Екитике.

Ливърпул изостава в класирането и след 15 кръга има 23 точки, заемайки 10-ото място. Лидер е Арсенал с 33 точки.

