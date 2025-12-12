Вила продължава да води колоната в Лига Европа след нов обрат

Астън Вила записа петата си победа в Лига Европа, след като се наложи с 2:1 над Базел в мач от шестия кръг на основната фаза. Еян Гесан и Юри Тилеманс реализираха попаденията за английския тим, който продължава да дели първото място в турнира с Олимпик Лион и Мидтиланд. И двата тима спечелиха срещите си и останаха с идентичен актив на върха.

Гесан даде преднина на Вила още в 12-ата минута след разбъркване в наказателното поле, но Базел успя да се върне в мача преди почивката чрез Флавиус Данилюк. След подновяването на играта Юри Тилеманс се възползва от прецизна асистенция на Емилиано Буендия в 53-та минута и с това осигури третата поредна победа на тима в Лига Европа. За Базел поражението е второ поредно, като швейцарците вече изостават с две позиции от последната плейофна квота.

Олимпик Лион оглавява класирането по критерий повече вкарани голове, след като победи с 2:1 Г.А. Ийгълс. Афонсо Морейра и Павел Сулч реализираха за френския тим още в първите 11 минути. Със същия брой точки е и Мидтиланд, който се наложи с 1:0 срещу Гент с гол на Чо Ге-Сун в 17-ата минута.

Рома продължава възхода си и вече е десети с 12 точки след категорична победа с 3:0 като гост на Селтик. Лиъм Скейлс си отбеляза автогол още в шестата минута, а до края на първото полувреме Еван Фъргюсън добави още две попадения и реши всичко в полза на италианците.

Единственият тим без точки остава Ница, който загуби с 0:1 от Брага. Французите приключват фазата с двубой срещу Лудогорец, като преди това българският шампион ще срещне Рейнджърс Глазгоу. Шотландците допуснаха поражение с 1:2 от Ференцварош и имат само една точка за 33-о място.

След изиграването на всички мачове от шестия кръг Лудогорец, който днес направи зрелищно 3:3 с ПАОК, се намира на 23-о място с актив от седем точки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com