Продават най-легендарния стадион в света!

Властите в Рио де Жанейро взеха решение да обявят за продажба легендарния стадион "Маракана". Мярката е част от план за ограничаване на публичните разходи и покриване на дълг, възлизащ на близо 1,9 милиарда евро.

Символът на бразилския футбол е дом на грандовете Фламенго и Флуминензе, както и редовен домакин на мачове на националния отбор.

На "Маракана" са се изиграли някои от най-паметните срещи в историята - финалът на Мондиал 1950 между Уругвай и Бразилия, решителният двубой от Световното първенство през 2014 г., спечелен от Германия, и финалът на олимпийския футболен турнир през 2016-а.

Стадионът, побиращ 78 000 зрители, може съвсем скоро да смени собственика си - новина, която разтърси не само феновете в Рио, но и целия футболен свят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com