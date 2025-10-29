Нов труден сблъсък чака Ливърпул тази вечер

Ливърпул и Кристал Палас ще се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на "Карабао Къп" 29 октомври 2025 г.

Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" с начален час 21:45. Това е важен мач за двата отбора, които се стремят да продължат напред в турнира и да се доближат до трофея.

Ливърпул и Кристъл Палас достигнаха до четвъртия кръг на "Карабао Къп" след успешно преодоляване на предишните етапи.

Мърсисайдци елиминираха Саутхамптън с 2:1 в третия кръг, докато Кристъл Палас се наложи над Милуол след изпълнение на дузпи (1:1 в редовното време).

Двата отбора ще търсят успех в този турнир, особено предвид неубедителните им представяния в Премиър лийг напоследък.

