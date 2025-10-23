Огромна новина за зимната селекция на Левски!

На "Герена" вече са готови със зимната селекция, въпреки че до януарския трансферен прозорец има още време. Поне това твърди в дълъг пост за Наско Сираков - Слави Борисов.

Това е администраторът на една от най-големите фен групи на "сините" във Фейсбук и със сигурност най-активната - "С Левски до края" и е достоверен източник за лидера в Първа лига.

Подробности не се разкриват, защото постът е на съвсем друга тема, но в него пише, без редакторска намеса, следното: "Селекцията на Левски за зимата е готова, чака се да видим с кой ще се разделим".

Не е тайна, че 26-кратният шампион има нужда от подсилване в атака, макар че Мустафа Сангаре се намира в блестяща форма. Националът на Мали се разписа в три поредни мача - 1:0 над Ботев Пловдив, 3:1 над Берое и два пъти при обрата до 3:1 над Черно море във Варна.

Отличната му форма със сигурност ще увеличи интереса към него, а почти сигурното му участие за Купата на Африка, ще вдигне и цената на Сангаре, която вече е над един милион евро.

Сериозен интерес има още към Майкон и Марин Петков. При раздяла с някого от тримата, Левски със сигурност ще им търси и заместници, освен уредените до този момент нови попълнения.

През януари "сините" искат да се раздели с Патрик Мислович, Карлос Охене и Фабио Лима, което навежда на мисълта, че Левски може да е уредил крило, най-вероятно и ляв защитник.

Позициите на новите са още в сферата на догадките, но по-важното за Левски е, че вече има договорени входящи сделки.

След 12 кръга в Първа лига хората на Хулио Веласкес са лидери с 29 точки. Следва ЦСКА 1948 с 26 и Лудогорец с 23, като разградчани са с мач по-малко - гостуване на Берое.

