Ясен е съставът на ЦСКА за Европа, едино от новите е аут

ЦСКА картотекира състава си за основната фаза на Лигата на конференциите. Последното ново попълнение на „червените“ – Диниш Алмейда, получи картотека и ще бъде на разположение за европейските двубои.

Прави впечатление обаче отсъствието на друго от летните попълнения – Тамиму Уору. Той не е включен в списъка за турнира и няма да може да помогне на отбора в основната фаза.

Извън състава е и Алехандро Пиедраита, който в следващите часове се очаква да финализира преминаването си в Торонто.

ЦСКА ще изиграе шест мача в основната фаза на Лигата на конференциите – три като домакин и три като гост.

На свой терен „червените“ ще се изправят срещу Монако, Трабзонспор и швейцарския Тун.

ЦСКА ще гостува на Панатинайкос в Атина, на финландския КуПС Куопио и на датския Нордселанд.

Съставът на ЦСКА за Лигата на конференциите

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра.