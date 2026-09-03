Добра новина за Гришо в битката за топ 100

Григор Димитров загуби още на старта на US Open от Алексей Попирин, след като преодоля пресявките с рутинни победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов. Във финалния кръг пък Ото Виртанен не излезе на корта заради контузия.

Двата спечелени мача и класирането за основната схема ще помогнат на Григор в опита му да приключи годината в топ 100 на света, с което ще си осигури директно участие на Australian Open.

Димитров добавя 40 точки към своя актив, който вече възлиза на 472 пункта и ще напредне с минимум 7 позиции, но е по-вероятно да се стигне до скок от цели 9 места.

Така Григор вероятно ще атакува заключителната част от сезона, намирайки се на 128-о място в света, а изоставането му от топ 100 към момента е само 144 точки, които лесно биха могли да бъдат наваксани, тъй като българинът няма никакъв актив за защита чак до Мастърса в Париж, пише gong.bg.