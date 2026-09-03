Жалко. Левски изпусна национал

Българският шампион Левски се размина с привличането на румънския национал Денис Драгуш. 27-годишният нападател бе много близо до трансфер на „Герена“, но в крайна сметка е избрал да продължи кариерата си във ФКСБ, съобщава DigiSport.

Само часове по-рано ситуацията изглеждаше по съвсем различен начин. Според информацията преговорите между представителите на Драгуш и Левски са били в напреднала фаза, като дори се твърдеше, че страните са близо до окончателно споразумение. „Сините“ бързаха да приключат сделката, за да могат да картотекират румънеца за основната фаза на Лига Европа.

В последния момент обаче настъпи обрат и Драгуш се насочи към ФКСБ. Собственикът на румънския гранд Джиджи Бекали е извадил изключително сериозна финансова оферта за нападателя – годишна заплата от 1 милион евро. Очаква се договорът му да бъде за три сезона, което означава гарантирани 3 милиона евро само от възнаграждения. DigiSport определя сумата като безпрецедентна за румънското първенство, отбелязва gol.bg.

Самият Бекали вече потвърди, че именно Драгуш е футболистът, за когото е приготвил рекордното възнаграждение.

„Това, което направих сега, няма да се повтори в Румъния през следващите 30 години“, обяви собственикът на ФКСБ. След като в студиото на DigiSport бе уточнено, че става дума за заплата от 1 милион евро годишно за три сезона, Бекали потвърди: „Да, Драгуш е“.

Така румънският национал е на път да се завърне в родината си вместо да облече синия екип. Драгуш все още е собственост на Трабзонспор, където получава по 1,5 милиона евро на година, но според румънското издание най-вероятният сценарий е отношенията му с турския клуб да бъдат прекратени и той да премине във ФКСБ като свободен агент.

Любопитното е, че преди обрата в Букурещ именно участието на Левски в Лига Европа бе посочвано като сериозен коз на българския шампион. Румънците отбелязваха, че възможността да играе в европейските турнири вероятно е наклонила първоначално везните към „сините“. Впоследствие обаче ФКСБ е успял да обърне развоя на преговорите.

Драгуш има 28 мача и 7 гола за националния отбор на Румъния, като се разписа и при победата с 3:0 над Украйна на Евро 2024.

Нападателят не е единственото сериозно попълнение, което Бекали подготвя. Босът на ФКСБ обяви три трансфера, които определи като „ядрени бомби“. Освен Драгуш, в плановете му попадат бившият полузащитник на ЦСКА Карло Мухар и Меритон Кореница. По думите на Бекали тримата ще му струват общо около 5 милиона евро.