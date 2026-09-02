Боримиров след драматичния обрат: Напълно заслужихме победата

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след победата на "сините" над Славия с 2:1 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига.

"Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол. Мисля, че през целия мач диктувахме темпото и владеехме топката, жалко че още в началото не вкарахме нашите възможности да вкараме гол. Аз бях убеден, че ще обърнем мача. С играта, която показахме, мисля, че напълно заслужихме", започна Боримиров.

"Ние надграждаме това, което стартирахме още през миналия сезон. Виждате, че от мач на мач играем по-добре. Това е нашата цел всеки мач да побеждаваме и да се стремим да вървим нагоре и в Европа ще бъде по същия начин и в българското първенство", добави той.

"Няма незаменими футболисти, но пък Мехди Мубарик знаете, че е ключов играч в нашия отбор, надявам се контузията да е по-лека", каза още Боримиров.

"От вас разбирам за румънски защитник. Предстои да разберем дали може да вземем друг играч", завърши той.