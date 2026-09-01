Левски изравни ЦСКА! Историческо постижение

Левски записа ценна победа при гостуването си на Ботев Пловдив. „Сините“ се наложиха с 3:1 на стадион „Христо Ботев“, а успехът им донесе и любопитно историческо постижение.

Столичани изравниха големия си съперник ЦСКА по брой победи за първенство като гости на „канарчетата“ на „Колежа“, пише „Мач Телеграф“.

Левски и ЦСКА вече са записали по точно 15 шампионатни победи на стадион „Христо Ботев“. Равенствата на двата столични гранда там също са еднакъв брой – по 6.

Разликата идва при пораженията и именно там „сините“ имат предимство. Левски е загубил 13 пъти при гостуванията си на Ботев Пд, докато ЦСКА има 16 поражения.

Така цялостният баланс на Левски на „Колежа“ е положителен – 15 победи, 6 равенства и 13 загуби. При ЦСКА той е отрицателен – 15 успеха, 6 ремита и 16 поражения.

Друг любопитен исторически момент от победата с 3:1 е свързан със Светослав Вуцов.

Стражът стана едва вторият вратар в историята на Левски, който успява да спаси дузпа срещу Ботев Пд в шампионатен мач на „Колежа“.

За разлика от първия подобен случай, този път намесата от бялата точка се оказа изключително важна за крайния успех на „сините“.

Предишният случай датира от 28 май 1990 година. Тогава Ботев Пд побеждава Левски с 3:2 в предпоследния кръг от първенството.

За пловдивчани се разписват Тодор Зайцев, Цветозар Дерменджиев и Антим Пехливанов, докато и двете попадения за „сините“ са дело на Георги Йорданов-Ламята.

В 73-ата минута, при резултат 3:2, Ботев получава възможност да реши окончателно двубоя от дузпа. Здравко Здравков обаче спасява удара на Тодор Зайцев.

Намесата на вратаря не е достатъчна и Левски в крайна сметка си тръгва с празни ръце от „Колежа“.

36 години по-късно Светослав Вуцов повтори постижението на Здравков, но този път спасената дузпа беше част от победна вечер за „сините“.