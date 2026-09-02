Драма във Франция. Опитаха да отвлекат МБапе

Във Франция е арестуван 18-годишен мъж, който е подготвял нападение и отвличане на нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Това съобщава The Touchline в социалната мрежа X, позовавайки се на информация на френското издание Le Parisien.

Отбелязва се, че задържаният е имал съучастници, а плановете на групата са включвали отвличането на няколко известни личности.

Килиан Мбапе играе за Реал Мадрид от лятото на 2024 година. Нападателят е юноша на Монако, а от 2017 до 2024 година носи екипа на Пари Сен Жермен.

С Реал Мадрид Мбапе е печелил Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.

С националния отбор на Франция Килиан Мбапе стана световен шампион през 2018 година.