Спорт

Драма във Франция. Опитаха да отвлекат МБапе

Арестуван е 18-годишен мъж, който е подготвял нападение

Драма във Франция. Опитаха да отвлекат МБапе
Снимка: ФИФА
02 сеп 26 | 16:57
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Влади Кирилов

Във Франция е арестуван 18-годишен мъж, който е подготвял нападение и отвличане на нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе. Това съобщава The Touchline в социалната мрежа X, позовавайки се на информация на френското издание Le Parisien.

Отбелязва се, че задържаният е имал съучастници, а плановете на групата са включвали отвличането на няколко известни личности.

Килиан Мбапе играе за Реал Мадрид от лятото на 2024 година. Нападателят е юноша на Монако, а от 2017 до 2024 година носи екипа на Пари Сен Жермен.

С Реал Мадрид Мбапе е печелил Суперкупата на УЕФА и Междуконтиненталната купа.

С националния отбор на Франция Килиан Мбапе стана световен шампион през 2018 година.

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Автор Влади Кирилов

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