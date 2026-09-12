Удар за Мерц! Политическата карта на Германия се преобръща
АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
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АзГ удари рекордните 28%, а ХДС/ХСС изостана със седем пункта в новото проучване сред германците
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