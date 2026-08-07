Удар за Мерц! Политическата карта на Германия се преобръща

„Алтернатива за Германия“ увеличава преднината си пред ХДС/ХСС и достига рекордните 28% подкрепа в августовското проучване „Дойчландтренд“ на телевизия ARD. Партията печели още един процентен пункт за месец, докато Съюзът на канцлера Фридрих Мерц губи един и остава на едва 21% - най-слабият му резултат в това изследване от ноември 2021 г.

Разликата вече е седем пункта и показва драматична промяна спрямо парламентарните избори през 2025 г., когато ХДС/ХСС спечели 28,5%, а АзГ - 20,8%. Данните идват на фона на изключително ниско доверие към управляващата коалиция и засилващо се желание за фундаментална политическа промяна в Германия.

АзГ стигна нов връх

Проучването на Infratest dimap поставя АзГ на първо място с 28%, следвана от ХДС/ХСС с 21%. Зелените са трета политическа сила с 15%, социалдемократите получават 12%, Левицата - 11%, а либералната FDP остава под изборната бариера с 4%.

За Съюза резултатът е особено болезнен. Подкрепата е с 7,5 пункта под резултата му от федералните избори през февруари 2025 г., докато АзГ вече стои със 7,2 пункта над собствения си изборен резултат.

Сигналът не идва само от едно допитване. Актуалният среднопретеглен тренд от осем национални проучвания поставя АзГ на 27,8%, а ХДС/ХСС на 21,6%, което показва, че преднината на партията се наблюдава при различни социологически институти.

Само 13% одобряват правителството

Зад партийните числа стои още по-тревожен за управляващите показател. Само 13% от германците са доволни от работата на федералното правителство, докато 85% са по-скоро или напълно недоволни. Личният рейтинг на канцлера Фридрих Мерц също остава изключително нисък - едва 14% заявяват удовлетворение от политическата му работа.

Още по-силен е сигналът за общото настроение в страната. 55% от анкетираните искат „фундаментална промяна“ в Германия, 37% предпочитат отделни корекции на курса и едва 4% смятат, че положението трябва да остане в общи линии такова, каквото е. Сред симпатизантите на АзГ желанието за основна промяна достига 86%.

„Стената“ около АзГ започва да се пропуква сред избирателите

Проучването показва промяна и по един от най-чувствителните въпроси в германската политика - дали останалите партии трябва да сътрудничат с АзГ. 37% продължават категорично да отхвърлят подобно взаимодействие, но делът им е намалял с четири пункта от юни.

Други 32% смятат, че решенията трябва да се вземат според конкретния случай, а 27% вече подкрепят активно търсене на сътрудничество - с три пункта повече отпреди два месеца. Сред привържениците на ХДС/ХСС 48% предпочитат решения за взаимодействие според конкретния случай, 44% го изключват принципно, а 7% искат пряко търсене на сътрудничество.

Това поставя ръководството на Съюза пред все по-сложна дилема. Политическата линия на ХДС/ХСС остава дистанциране от АзГ, но електоралните числа показват, че партията на Мерц губи позиции именно когато конкурентът вдясно достига най-високото си ниво в историята на „Дойчландтренд“.

Изследването е проведено между 3 и 5 август сред 1297 германски граждани с право на глас чрез телефонни и онлайн интервюта. Статистическото отклонение е между два и три процентни пункта според размера на отчетения дял, което означава, че резултатите показват моментното обществено настроение, а не прогноза за изборен резултат.