Германия разтревожи Европа с неочаквано решение

Германският министър на отбраната Борис Писториус потвърди, че германската 45-а бронирана бригада ще бъде окончателно дислоцирана в Литва до края на следващата година, информира „Шпигел“.

Ходът цели да гарантира сигурността на Източния флаг на НАТО, а военнослужещите от Бундесвера вече могат да очакват официални трансфери за новата си мисия, което ще гарантира сигурността на Бундесвера в Литва, както и че военнослужещите могат да очакват трансфери.

„С постоянното разполагане на 45-а бронирана бригада в Литва ние предприехме мисия, която е безпрецедентна в историята на Бундесвера“, се казва в заповедта.

В документа се допълва, че с тази стъпка Бундесверът гарантира сигурността на Литва и се утвърждава като надежден съюзник, който работи пряко за запазването на „мира и свободата за народа на Германия“, предаде „Фокус“.