Неочакван пробив в ЕС. Франция застана до Словакия за руски олигарх

Сериозна изненада разтърси ЕС в навечерието на поредното подновяване на санкциите срещу Русия. Франция се присъедини към Словакия и блокира автоматичното удължаване на индивидуалните ограничения срещу руски граждани и организации, санкционирани заради войната срещу Украйна. Така ирландското председателство на Съвета на ЕС не успя да осигури необходимото единодушие и беше принудено да прибегне до необичаен компромис - санкциите остават в сила само още една седмица, до 22 септември, докато преговорите продължават.

Париж застана до Братислава

Позицията на Словакия сама по себе си не е новина. Братислава от известно време настоява от европейския черен списък да бъдат извадени двама от най-известните руски бизнесмени - Михаил Фридман и Алишер Усманов.

Изненадата този път дойде от Париж. Франция се присъедини към словашкото искане за Усманов и отказа да даде съгласие за новото удължаване, ако руският милиардер остане под санкции. Според дипломати този ход е предизвикал сериозно раздразнение сред останалите държави членки. За подновяване на индивидуалните санкции е необходимо единодушие, което означава, че всяка столица на практика разполага с право на вето.

Фридман засега остава само в словашкото искане, докато Франция настоява конкретно за Усманов.

Става дума за националната ни сигурност

Париж защити необичайната си позиция с твърдението, че въпросът е свързан с националната сигурност и с молба от международни партньори.

Френски дипломатически източници подчертават, че страната не се отказва от политиката си за натиск върху Москва и продължава да подкрепя Украйна. Искането за Усманов според тях е отделен и специфичен казус.

„Имаме отделен въпрос, свързан с националната сигурност, и бихме искали да отговорим положително на международните ни партньори, които се обърнаха към нас по отношение на г-н Усманов“, обясни френски дипломатически източник.

Точно това обяснение обаче породи още повече въпроси сред европейските партньори.

Усманов се превърна в ябълката на раздора

Алишер Усманов е роден в Узбекистан руски милиардер с интереси в металургията, минното дело, телекомуникациите и технологиите. ЕС го постави под санкции след руската инвазия в Украйна през 2022 г., като го свързва с близкия кръг около Кремъл. Самият Усманов оспорва тази характеристика и води съдебни дела срещу санкциите.

Словакия и преди е настоявала санкциите срещу него и Михаил Фридман да бъдат отменени. При предишното подновяване през март Братислава също постави въпроса в последния момент, но в крайна сметка отстъпи. Този път присъединяването на Франция значително увеличи тежестта на искането.

ЕС купи само седем дни

Действащите индивидуални санкции трябваше да изтекат на 15 септември. Те включват замразяване на активи, забрана за предоставяне на финансови средства и ограничения за пътуване и обхващат близо 3000 физически и юридически лица. Последното редовно удължаване беше през март, когато мерките бяха продължени до 15 септември.

След провала на разговорите ирландското председателство успя да постигне само временно решение - санкциите се удължават със седем дни. Европейските посланици трябва да използват това време, за да намерят компромис около исканията на Париж и Братислава.

Случаят е особено чувствителен, защото идва в момент, когато ЕС публично уверява, че ще продължи да увеличава натиска върху Москва. Само през юли Съюзът прие 21-вия пакет санкции срещу Русия и добави още стотици физически лица и компании към ограничителните списъци.

Сега обаче спорът за един руски милиардер се оказа достатъчен, за да спре цялото подновяване. До 22 септември европейските столици трябва да решат дали ще направят отстъпка на Франция и Словакия, или Париж и Братислава ще отстъпят пред натиска на останалите 25 държави.