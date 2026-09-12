Руски предприемач с яхта за $600 млн.
Основателят и основен акционер на USM Holdings Алишер Усманов стана собственик на яхтата Dilbar. Точната стойност на Dilbar не се съобщава, но според...
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Основателят и основен акционер на USM Holdings Алишер Усманов стана собственик на яхтата Dilbar. Точната стойност на Dilbar не се съобщава, но според...
Министърът на спорта Красен Кралев се срещна с руския олигарх Алишер Усманов. Президентът на Световната федерация по фехтовка бе на посещение у нас по...
Москва. От началото на 2014 г. най-богатите руснаци са изгубили близо $15 млрд. сочат данни от индекса Bloomberg Billionaires, следящ изменението на б...
Обявеният от списание "Форбс" за най-богат руснак за 2012 г. и един от основните акционери в английския футболен гранд "Арсенал" Алишер Усманов може д...